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87% компаній збільшили прибутки завдяки інвестиціям у технології – звіт KPMG

Штучний інтелект
Інвестиції в технології окупаються. Фото: KPMG

Технології стають основою бізнес-успіху для сучасних компаній, хоча швидкий темп змін у галузі залишається серйозним випробуванням. 87% компаній повідомляють про зростання прибутків завдяки інвестиціям у технології.

Про це йдеться у звіті KPMG Global Tech Report 2024 "Поза межами хайпу: баланс між швидкістю, безпекою та ефективністю".

Нове дослідження KPMG демонструє, як організації у всьому світі впроваджують технологічні стратегії для досягнення бізнес-цілей. Попри виклики, більшість респондентів визнали, що їхні інвестиції у технології вже приносять значний фінансовий результат.

Ключові висновки дослідження KPMG Global Tech Report 2024:

  • 87% опитаних зафіксували у себе зростання прибутків завдяки технологічним інвестиціям, що на 25% більше, ніж у 2023 році.  
  • 53% компаній використовують доказовий підхід для стратегічного оцінювання своїх технологічних портфелів, аби забезпечити їхню відповідність довгостроковим цілям. 
  • 80% лідерів з високим рівнем зрілості у сфері даних задоволені результатами своїх технологічних рішень. 
  • 35% організацій зосередяться на покращенні захисту даних протягом наступного року. 
  • Проблеми кібербезпеки та конфіденційності називають факторами, які, найімовірніше, сповільнять цифрову трансформацію (DX), а технологічні лідери розглядають безпеку даних як пріоритетний напрямок. 
  • 74% респондентів стверджують, що штучний інтелект (ШІ) вже підвищує продуктивність їхніх фахівців. 
  • 78% занепокоєні тим, що їм важко встигати за сучасними швидкими темпами змін.

Зазначається, що лідери технологічного сектору підтвердили, що регулярний аналіз даних є одним із найефективніших методів досягнення цілей. Водночас лише 24% компаній активно розвивають культуру, орієнтовану на дані.

Штучний інтелект: помічник чи "чорна скринька"

  • 74% респондентів вже відзначають зростання продуктивності завдяки штучному інтелекту;
  • 78% опитаних вважають, що користувачі все ще сприймають ШІ як "чорну скриньку", що може стримувати його впровадження, вказується у звіті KPMG.

Кіберзагрози гальмують цифрову трансформацію

  • 80% лідерів визнають, що обережність і культура уникання ризиків уповільнюють впровадження інновацій та діджитал трансформацію (DX);
  • 59% назвали централізоване прийняття рішень серйозною перешкодою для реагування на ринкові зміни. 

Нагадаємо, під тиском конкуренції з боку китайського стартапу DeepSeek, американські технологічні гіганти Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують витратити у 2025 році понад 300 мільярдів доларів на штучний інтелект.

У застосунку "Дія" планується запровадити використання штучного інтелекту. Уже функціонує ШІ-чатбот "Наталка", який допомагає бізнесу інтегрувати сервіси Дії. За три місяці він обробив понад 1400 запитів.

Автор:
Тетяна Бесараб