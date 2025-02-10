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87% компаній збільшили прибутки завдяки інвестиціям у технології – звіт KPMG
Технології стають основою бізнес-успіху для сучасних компаній, хоча швидкий темп змін у галузі залишається серйозним випробуванням. 87% компаній повідомляють про зростання прибутків завдяки інвестиціям у технології.
Про це йдеться у звіті KPMG Global Tech Report 2024 "Поза межами хайпу: баланс між швидкістю, безпекою та ефективністю".
Нове дослідження KPMG демонструє, як організації у всьому світі впроваджують технологічні стратегії для досягнення бізнес-цілей. Попри виклики, більшість респондентів визнали, що їхні інвестиції у технології вже приносять значний фінансовий результат.
Ключові висновки дослідження KPMG Global Tech Report 2024:
- 87% опитаних зафіксували у себе зростання прибутків завдяки технологічним інвестиціям, що на 25% більше, ніж у 2023 році.
- 53% компаній використовують доказовий підхід для стратегічного оцінювання своїх технологічних портфелів, аби забезпечити їхню відповідність довгостроковим цілям.
- 80% лідерів з високим рівнем зрілості у сфері даних задоволені результатами своїх технологічних рішень.
- 35% організацій зосередяться на покращенні захисту даних протягом наступного року.
- Проблеми кібербезпеки та конфіденційності називають факторами, які, найімовірніше, сповільнять цифрову трансформацію (DX), а технологічні лідери розглядають безпеку даних як пріоритетний напрямок.
- 74% респондентів стверджують, що штучний інтелект (ШІ) вже підвищує продуктивність їхніх фахівців.
- 78% занепокоєні тим, що їм важко встигати за сучасними швидкими темпами змін.
Зазначається, що лідери технологічного сектору підтвердили, що регулярний аналіз даних є одним із найефективніших методів досягнення цілей. Водночас лише 24% компаній активно розвивають культуру, орієнтовану на дані.
Штучний інтелект: помічник чи "чорна скринька"
- 74% респондентів вже відзначають зростання продуктивності завдяки штучному інтелекту;
- 78% опитаних вважають, що користувачі все ще сприймають ШІ як "чорну скриньку", що може стримувати його впровадження, вказується у звіті KPMG.
Кіберзагрози гальмують цифрову трансформацію
- 80% лідерів визнають, що обережність і культура уникання ризиків уповільнюють впровадження інновацій та діджитал трансформацію (DX);
- 59% назвали централізоване прийняття рішень серйозною перешкодою для реагування на ринкові зміни.
Нагадаємо, під тиском конкуренції з боку китайського стартапу DeepSeek, американські технологічні гіганти Amazon, Meta, Microsoft і Alphabet планують витратити у 2025 році понад 300 мільярдів доларів на штучний інтелект.
У застосунку "Дія" планується запровадити використання штучного інтелекту. Уже функціонує ШІ-чатбот "Наталка", який допомагає бізнесу інтегрувати сервіси Дії. За три місяці він обробив понад 1400 запитів.