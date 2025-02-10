87% компаний увеличили доходы благодаря инвестициям в технологии – отчет KPMG

Технологии становятся основой бизнес-успеха для современных компаний, хотя быстрый темп изменений в отрасли остается серьезным испытанием. 87% компаний сообщают о росте доходов благодаря инвестициям в технологии.

Об этом говорится в отчете KPMG Global Tech Report 2024 "Вне пределов хайпа: баланс между скоростью, безопасностью и эффективностью".

Новое исследование KPMG демонстрирует, как организации по всему миру внедряют технологические стратегии для достижения бизнес-целей. Несмотря на вызовы большинство респондентов признали, что их инвестиции в технологии уже приносят значительный финансовый результат.

Ключевые выводы исследования KPMG Global Tech Report 2024:

87% опрошенных зафиксировали у себя рост доходов благодаря технологическим инвестициям, что на 25% больше, чем в 2023 году.

53% компаний используют доказательный подход для стратегической оценки своих технологических портфелей, чтобы обеспечить их соответствие долгосрочным целям.

80% лидеров с высоким уровнем зрелости в области данных удовлетворены результатами своих технологических решений.

35% организаций сосредоточятся на улучшении защиты данных в течение следующего года.

Проблемы кибербезопасности и конфиденциальности называют факторами, которые скорее всего замедляют цифровую трансформацию (DX), а технологические лидеры рассматривают безопасность данных как приоритетное направление.

74% респондентов утверждают, что искусственный интеллект уже повышает производительность их специалистов.

78% обеспокоены тем, что им трудно успевать за современными быстрыми темпами перемен.

Отмечается, что лидеры технологического сектора подтвердили, что регулярный анализ данных является одним из наиболее эффективных методов достижения целей. В то же время, только 24% компаний активно развивают культуру, ориентированную на данные.

Искусственный интеллект: помощник или "черный ящик"

74% респондентов уже отмечают рост производительности благодаря искусственному интеллекту;

78% опрошенных считают, что пользователи все еще воспринимают ИИ как "черный ящик", что может сдерживать его использование, указывается в отчете KPMG.

Киберугрозы тормозят цифровую трансформацию

80% лидеров признают, что осторожность и культура избегания рисков замедляют внедрение инноваций и диджитал трансформацию (DX);

59% назвали централизованное принятие решений серьезным препятствием для реагирования на рыночные изменения.

Напомним, под давлением конкуренции со стороны китайского стартапа DeepSeek американские технологические гиганты Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet планируют потратить в 2025 году более 300 миллиардов долларов на искусственный интеллект.

В приложении "Действие" планируется ввести использование искусственного интеллекта. Уже функционирует ИИ-чатбот "Наталка", помогающий бизнесу интегрировать сервисы Действия. За три месяца он обработал более 1400 запросов.