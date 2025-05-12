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$40 млрд для OpenAI: ШІ веде венчурні інвестиції до рекордів

ШІ
ШІ веде венчурні інвестиції до рекордів

Перший квартал 2025 року став найактивнішим для венчурного ринку за майже три роки — інвестори вклали $126,3 млрд, що є найвищим показником за останні 11 кварталів.

Про це йдеться у звіті KPMG.

Основним рушієм цього зростання став штучний інтелект, який стрімко трансформується з новітньої технології в критично важливу інфраструктуру.

Найгучнішою подією став рекордний інвестиційний раунд OpenAI на суму $40 млрд. Також значні вливання отримали Anthropic ($4,5 млрд), Infinite Reality ($3 млрд) та Binance ($2 млрд).

Регіональний розподіл інвестицій:

  • США зберігають глобальне лідерство, акумулюючи 72% світових венчурних інвестицій — $91,5 млрд. Це найвищий рівень з 2021 року;
  • Європа демонструє стійкість: $18 млрд інвестицій попри геополітичну нестабільність;
  • Азія опинилася в тіні — лише $12,9 млрд, що є найнижчим показником за останні 10 років.

Український контекст залишається складним через війну, але експерти бачать перспективу. За словами Іллі Сегеди, керівника напряму консультаційних послуг з питань M&A в KPMG в Україні, попри високі ризики, українські стартапи можуть стати цінними гравцями у сферах оборони, кібербезпеки, медицини та логістики.

"Щоб реалізувати цей потенціал, Україні потрібна чітка стратегія розвитку ШI, активна роль держави у стимулюванні інвестицій та підтримка міжнародних партнерів у формуванні венчурної інфраструктури — адже, попри війну, попит на український талант і технології залишається високим", — наголосив експерт.

Аналітики очікують, що у другому кварталі активність на ринку залишиться помірною — за межами сегмента ШІ. Проте саме штучний інтелект, зокрема індустріальні рішення та оборонні розробки, залишатиметься у центрі інвестиційної уваги. Очікується і нова хвиля поглинань з боку великих технологічних гравців, які прагнуть закріпити за собою ШІ-компетенції до нового раунду глобальної переоцінки.

Додамо, що згідно з дослідженням Gen AI Approved Index проведеного Amazon Web Services, компанії по всьому світу планують витрачати більше на штучний інтелект, ніж на кібербезпеку. Опитування охопило 3739 ІТ-керівників з дев’яти країн, зокрема США, Німеччини, Японії, Індії, Великої Британії та інших.

Автор:
Тетяна Гойденко