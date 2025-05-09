Трамп пригрозив 100% митом виробнику Barbie за відмову перенести виробництво до США

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мито у розмірі 100 % на продукцію іграшкового гіганта Mattel після того, як компанія заявила, що не планує повертати виробництво до Сполучених Штатів.

Про це пише Іndependent.

Трамп різко розкритикував позицію керівництва Mattel і попередив про можливі наслідки.

Приводом для реакції президента стало інтерв’ю голови правління та генерального директора Mattel Інона Крайца, у якому він заявив, що компанія зосередиться на диверсифікації виробничих потужностей в інші країни, але не в США.

За словами Крайца, виробництво в Америці залишається занадто дорогим, аби забезпечити доступну ціну для споживача, навіть за умов діючих мит.

"Це нормально. Відпустіть його, і ми накладемо 100-відсотковий тариф на його іграшку, і він не продасть жодної іграшки у Сполучених Штатах, а це їхній найбільший ринок", – заявив Трамп, натякаючи на можливе обмеження доступу компанії на американський ринок.

Крайц зазначив, що Mattel зберігає у США ключові процеси – дизайн, розробку, бренд-менеджмент – але основне виробництво залишається за кордоном. Цього року компанія планує перенести виробництво 500 найменувань товарів з Китаю до таких країн, як Індія. Імпорт іграшок Mattel з Китаю до США вже скоротився до 20% і, за словами Крайца, до 2027 року ця частка може знизитись до 10% або навіть менше.

Трамп, однак, заявив, що тарифи – це "найбільш неправильно зрозуміла річ у бізнесі" та наполіг, що додаткові податки не обов’язково перекладаються на споживача. Світові економісти, навпаки, попереджають, що саме споживачі зазвичай сплачують за підвищення мит, оскільки компанії змушені піднімати ціни на товари.

Трамп визнав можливе зростання цін, пожартувавши, що "можливо, у дітей буде дві ляльки замість тридцяти", додавши, що ці дві ляльки можуть стати "на пару доларів дорожчими".

Нагадаємо, 9 квітня Трамп почав підвищувати мита на китайські товари до 125% та запровадив 90-денну паузу для взаємних та 10% тарифів. Згодом він розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, "цілують його в зад", щоб домовитися про зниження тарифів.