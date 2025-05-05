Через нові мита Трампа на фільми Netflix зазнав збитків у розмірі 20 млрд доларів

Акції каліфорнійського стрімінгового гіганта Netflix у понеділок, 5 травня, впали у ціні після заяви президента США Дональда Трампа про те, що він запровадить 100% мита на фільми, зроблені за кордоном. Найдорожча у світі компанія у сфері розваг втратила $20,4 млрд ринкової капіталізації.

Про це повідомляє американський Forbes.

Акції Netflix впали на 4% до $1113, наблизившись до найгіршого денного падіння з 4 квітня.

Трамп заявив про те, що він запровадить 100% мито на "будь-які фільми, що надходять до нашої країни і вироблені за кордоном", зазначивши, що фільми, вироблені за межами США, є "загрозою національної безпеки".

Netflix — не єдині на ринку розваг, хто зазнав втрат. Акції Disney впали на 2%, Warner Bros — на 3%, Paramount Global — на 2% та Comcast (материнської компанії Universal Pictures) — на 1%.

Втрати ринкової капіталізації Netflix дещо нижче, за втрати Warner Bros у $20,5 млрд.

За даними дослідницької компанії Ampere Analysis, трохи більше половини, або 51% витрат Netflix на контент у 2024 році припало на виробництво за межами Північної Америки. Близько 70% платних підписок стримерів припадають на країни, які не входять до США та Канади. Деякі з найпопулярніших недавніх програм Netflix серед американської аудиторії включають шоу, зняті за межами США, у тому числі британський історичний серіал "Бріджертони" і південнокорейський "Гра в кальмара".

До заяви Трампа акції Netflix принесли 30% прибутку в 2025 році, значно перевищивши доходність материнської компанії Facebook Meta (2%), Amazon (-13%), Apple (-18%) та материнської компанії Google Alphabet (-13%), інших членів групи «FAANG» акцій технологічних компаній з високим зростанням.

Нагадаємо, Netflix інвестує 1 мільярд доларів у Мексику протягом наступних чотирьох років.