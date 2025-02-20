Netflix інвестує 1 мільярд доларів у Мексику протягом наступних 4 років

Генеральний директор стрімінгового гіганта Netflix Тед Сарандос у четвер, 20 лютого, оголосив про інвестиції у розмірі 1 мільярда доларів у виробництво фільмів та серіалів у Мексиці. Новий проєкт розрахований на наступні чотири роки.

Про це повідомило агентство Reuters.

Виступаючи на прес-конференції в Мехіко, Сарандос заявив, що з нетерпінням чекає на укладання нових партнерських угод з виробниками у сфері кіноіндустрії цієї латиноамериканської країни.

Президент Клаудія Шейнбаум, яка також виступила на конференції, зазначила, що інвестиції в кіноіндустрію мають призвести до створення безлічі робочих місць, що виходять за межі безпосередніх виробничих потреб, таких як сфера гостинності для членів знімальної групи та модельєрів, а також стимулювати туризм.

Що відомо про Netflix?

Netflix — американський провайдер медійних послуг та продюсерська компанія, яка була заснована 1997 року у Каліфорнії. Основною сферою її діяльності є надання передплачуваних послуг із мережевої трансляції бібліотеки кінофільмів та телепередач, зокрема й власного виробництва. Netflix доступний у всіх країнах і регіонах, окрім континентального Китаю, Ірану, Сирії, Північної Кореї, РФ, та тимчасово окупованих Росією територій України Криму та Донбасу.

Діяльність Netflix в Україні

У 2013 році корпорація Netflix зареєструвала торгову марку Netflix Україна. На початку 2017 року, Netflix почав додавати опцію українськомовних субтитрів до деяких оригінальних фільмів та серіалів. Станом на січень 2022 року сервіс містив понад 200 одиниць українськомовного контенту. Достеменно невідомо, скільки у Netflix передплатників в Україні. У 2017 році оцінювали кількість українських передплатників десь у 42 тис. осіб з прогнозом зростання на 2020 рік до 257 тисяч.

Ставлення Netflix до війни в Україні

У 2022 році Netflix призупинив свою діяльність в Російській Федерації після того, як російське законодавство зобов'язало його транслювати державні канали. Хоча компанія була присутня на російському ринку з 2016 року, вона призупинила всі проєкти та розірвала зв'язки з Росією на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Підключитися до сервісу або продовжити старі підписки стало неможливо. За словами представників компанії у квітні 2022 року, через вихід з Росії Netflix втратив 700 000 платних підписників.

Нагадаємо, у четвертому кварталі 2024 року Netflix вкотре підтвердив своє лідерство на ринку потокового відео. Завдяки успішній комбінації прямоефірних трансляцій, популярних серіалів і унікальних подій, таких як виступи зірок світового масштабу, компанії вдалося досягти рекордних показників.