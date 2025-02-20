Netflix инвестирует 1 миллиард долларов в Мексику в течение следующих четырех лет

Генеральный директор стримингового гиганта Netflix Тед Сарандос в четверг, 20 февраля, объявил об инвестициях в размере 1 миллиарда долларов в производство фильмов и сериалов в Мексике. Новый проект рассчитан на следующие четыре года.

Об этом сообщило агентство R euters.

Выступая на пресс-конференции в Мехико, Сарандос заявил, что с нетерпением ожидает заключения новых партнерских соглашений с производителями в сфере киноиндустрии этой латиноамериканской страны.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум, также выступившая на конференции, отметила, что инвестиции в киноиндустрию должны привести к созданию множества рабочих мест, выходящих за пределы непосредственных производственных потребностей, таких как сфера гостеприимства для членов съемочной группы и модельеров, а также стимулировать туризм.

Что известно о Netflix?

Netflix — американский провайдер медийных услуг и продюсерская компания, основанная в 1997 году в Калифорнии. Основной сферой ее деятельности является предоставление оплачиваемых услуг по сетевой трансляции библиотеки кинофильмов и телепередач, в том числе собственного производства. Netflix доступен во всех странах и регионах, кроме континентального Китая, Ирана, Сирии, Северной Кореи, РФ и временно оккупированных Россией территорий Украины (в частности Крым и Донбасс).

Деятельность Netflix в Украине

В 2013 году корпорация Netflix зарегистрировала торговую марку Netflix Украина. В начале 2017 года Netflix начал добавлять опцию украиноязычных субтитров к некоторым оригинальным фильмам и сериалам. По состоянию на январь 2022 сервис содержал более 200 единиц украиноязычного контента. Точно неизвестно, сколько у Netflix подписчиков в Украине. В 2017 году оценивали количество украинских подписчиков где-то в 42 тыс. лиц с прогнозом роста на 2020 года до 257 тысяч.

Отношение Netflix к войне в Украине

В 2022 году Netflix прекратила деятельность в РФ после того, как российское законодательство обязало его транслировать свои государственные каналы. Хотя компания присутствовала на российском рынке с 2016 года, она приостановила все проекты и разорвала связи с Россией в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину. Подключиться к сервису или продлить старые подписки стало невозможно. По словам представителей компании в апреле 2022 года, из-за выхода из России Netflix потерял 700 000 платных подписчиков.



Напомним, в четвертом квартале 2024 года Netflix в очередной раз подтвердил свое лидерство на рынке потокового видео. Благодаря успешной комбинации прямоэфирных трансляций, популярных сериалов и уникальных событий, таких как выступления звезд мирового масштаба, удалось достичь рекордных показателей.