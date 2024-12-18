Нидерланды оштрафовали Netflix на 4,75 млн евро: какая причина

Управление по защите данных Нидерландов (DPA) объявило, что наложило штраф в размере 4,75 миллиона евро (4,98 миллиона долл.) на Netflix за неправильное информирование своих пользователей об использовании их личных данных.

Об этом пишет Reuters.

Начавшееся в 2019 году расследование выявило, что Netflix не предоставила достаточно четкой информации своим клиентам в политике конфиденциальности.

Что известно о расследовании

DPA начало расследование пять лет назад и установило, что Netflix недостаточно четко информировал пользователей о том, как компания использует их частные данные.

Регулятор подчеркнул, что эта информация должна быть включена в политику конфиденциальности компании. Ее отсутствие нарушает европейские правила защиты данных, в частности, Общий регламент о защите данных (GDPR).

Кроме того, клиенты не получали достаточной информации о том, какие именно данные о них собирает компания.

В свою очередь Netflix, который с тех пор обновил свою политику конфиденциальности и улучшил предоставление информации, обжалует наложенный штраф.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix прекратит поддержку некоторых старых iPhone и iPad. В частности, компания больше не будет предоставлять обновления, совместимые с устройствами под управлением iOS 16.