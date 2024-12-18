Нідерланди оштрафували Netflix на 4,75 млн євро: яка причина

Управління з захисту даних Нідерландів (DPA) оголосило, що наклало штраф у розмірі 4,75 мільйона євро (4,98 мільйона дол.) на Netflix за неналежне інформування своїх користувачів про використання їхніх особистих даних.

Про це пише Reuters.

Розслідування, розпочате в 2019 році, виявило, що Netflix не надала достатньо чіткої інформації своїм клієнтам у політиці конфіденційності.

Що відомо про розслідування

DPA розпочало розслідування п'ять років тому і встановило, що Netflix недостатньо чітко інформував користувачів про те, як компанія використовує їхні приватні дані.

Регулятор підкреслив, що ця інформація мала бути включена до політики конфіденційності компанії. Її відсутність порушує європейські правила захисту даних, зокрема Загальний регламент про захист даних (GDPR).

Окрім того, клієнти не отримували достатньої інформації, про те, які саме дані про них збирає компанія.

В свою чергу, Netflix, який з того часу оновив свою політику конфіденційності та покращив надання інформації, оскаржує накладений штраф.

Раніше повідомлялось, що стрімінговий сервіс фільмів і серіалів Netflix припинить підтримку деяких старих iPhone та iPad. Зокрема, компанія більше не надаватиме оновлення, сумісні з пристроями під управлінням iOS 16.