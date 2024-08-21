Акції Netflix досягли нового історичного максимуму з листопада 2021 року

Акції Netflix досягли рекордного рівня вперше з 17 листопада 2021 року. Вартість акцій зросла на 43% цього року, що призвело до збільшення ринкової капіталізації компанії на 90 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок акції Netflix, що базується в Лос-Гатосі, Каліфорнія, виросли на 3,3%, досягнувши 711,33 долара. Ця сума перевищила попередній внутрішньоденний рекорд 2021 року, який складав 700,99 долара.

Додамо, що раніше акції Netflix знижувалися через занепокоєння інвесторів щодо зменшення кількості підписників і зростання конкуренції з боку інших стрімінгових платформ.

Щоб відновити зростання підписки, компанія Netflix здійснила ряд важливих змін: вона боролася із спільним використанням паролів, запровадила новий дешевший тарифний план з рекламою та інвестувала в популярні франшизи, зокрема в драматичний серіал «Бріджертони».

Зазначені ініціативи допомогли Netflix зберегти перевагу на фоні зростаючої конкуренції від таких компаній, як Walt Disney, Paramount Global та Apple. У другому кварталі Netflix збільшила кількість підписників на 8,05 мільйона осіб.

Акції компанії цього року зросли на 43%, що додало близько 90 мільярдів доларів до її ринкової капіталізації також акції перевершили результати конкурентів і технологічний індекс Nasdaq 100.

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