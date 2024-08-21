НБУ

USD

41,30

+0,09

41,30

+0,09

Готівковий

USD

41,55

-0,00

41,45

-0,00

EUR

45,85

-0,00

45,62

-0,00

сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Сміливі рішення

Сміливі 

рішення
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Бізнес&nbsp;працює

Бізнес 

працює
Категорія
Бізнес
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Акції Netflix досягли нового історичного максимуму з листопада 2021 року

Акції Netflix досягли нового історичного максимуму з листопада 2021 року
Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Акції Netflix досягли рекордного рівня вперше з 17 листопада 2021 року. Вартість акцій зросла на 43% цього року, що призвело до збільшення ринкової капіталізації компанії на 90 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

У вівторок акції Netflix, що базується в Лос-Гатосі, Каліфорнія, виросли на 3,3%, досягнувши 711,33 долара. Ця сума перевищила попередній внутрішньоденний рекорд 2021 року, який складав 700,99 долара. 

Додамо, що раніше акції Netflix знижувалися через занепокоєння інвесторів щодо зменшення кількості підписників і зростання конкуренції з боку інших стрімінгових платформ.

Щоб відновити зростання підписки, компанія Netflix здійснила ряд важливих змін: вона боролася із спільним використанням паролів, запровадила новий дешевший тарифний план з рекламою та інвестувала в популярні франшизи, зокрема в драматичний серіал «Бріджертони». 

Зазначені ініціативи допомогли Netflix зберегти перевагу на фоні зростаючої конкуренції від таких компаній, як Walt Disney, Paramount Global та Apple. У другому кварталі Netflix збільшила кількість підписників на 8,05 мільйона осіб.

Акції компанії цього року зросли на 43%, що додало близько 90 мільярдів доларів до її ринкової капіталізації також акції перевершили результати конкурентів і технологічний індекс Nasdaq 100.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Катерина Краснодомська