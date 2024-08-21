Акции Netflix достигли нового исторического максимума с ноября 2021 года

Акции Netflix достигли рекордного уровня впервые с 17 ноября 2021 года. Стоимость акций выросла на 43% в этом году, что привело к увеличению рыночной капитализации компании на 90 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник акции Netflix, базирующейся в Лос-Гатосе, Калифорния, выросли на 3,3%, достигнув 711,33 доллара. Эта сумма превысила предыдущий внутридневный рекорд 2021 года, составлявший 700,99 доллара.

Добавим, что ранее акции Netflix снижались из-за беспокойства инвесторов об уменьшении количества подписчиков и росте конкуренции со стороны других стриминговых платформ.

Чтобы возобновить рост подписки, Netflix осуществила ряд важных изменений: она боролась с совместным использованием паролей, ввела новый более дешевый тарифный план с рекламой и инвестировала в популярные франшизы, в частности в драматический сериал «Бриджертоны».

Указанные инициативы помогли Netflix сохранить преимущество на фоне растущей конкуренции от таких компаний, как Walt Disney, Paramount Global и Apple. Во втором квартале Netflix увеличило количество подписчиков на 8,05 миллиона человек.

Акции компании в этом году выросли на 43%, что прибавило около 90 миллиардов долларов к ее рыночной капитализации и акции превзошли результаты конкурентов и технологический индекс Nasdaq 100.

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