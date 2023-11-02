Netflix сократит количество рекламы тем, кто смотрит несколько серий подряд

Стриминговый сервис Netflix в скором времени начнет сокращать количество рекламы для пользователей, увлекающихся просмотром контента. Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что в начале следующего года платформа запустит показ одной серии без рекламы после того, как человек просмотрит три эпизода подряд. Это должно уменьшить искушение пользователей выключить сериал, который они смотрят.

Netflix ранее упоминал о важности удерживать внимание подписчиков, а в прошлом году компания заявила, что ее модель выпуска сериалов по несколько серий или целым сезоном сразу способствует значительному привлечению зрителей.

В течение года после запуска тарифного плана с рекламой Netflix привлек к нему 15 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Подписка Netflix: подорожание

Как отмечает The Verge, повышение цен на подписку на Netflix привело к тому, что все больше пользователей переходят на более дешевый тариф, поддерживающий показ рекламы.

В США недавно базовый план подорожал с 9,99 до 11,99 долларов в месяц, а премиум-тариф – с 19,99 до 22,99 долларов.

В то же время подписка с рекламой по-прежнему обходится в 6,99 долларов. Такой вариант был запущен в ряде стран в ноябре 2022 года, он предусматривает показ от четырех до пяти минут рекламы в час.

В Украине же действуют только базовый, стандартный и премиум-план за 4,99, 7,49 и 9,99 евро в месяц соответственно.