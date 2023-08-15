Netflix запускает стриминг игр на телевизорах и компьютерах: в качестве геймпада будет телефон

Компания Netflix приступила к бета-тестированию стриминга игр на телевизорах и компьютерах. Ранее игры от сервиса были доступны только на устройствах с iOS и Android, пишет Engadget.

Для того чтобы играть на телевизоре, необходимо установить новое приложение от Netflix, которое называется Game Controller. При выборе игры на телевизоре отобразится QR-код, который следует отсканировать с помощью смартфона, чтобы использовать его в качестве контроллера.

Кроме того, игры можно будет попробовать на сайте Netflix через браузеры для компьютеров. Управление на ПК и Mac будет осуществлятся с помощью клавиатуры и мыши.

Бета-тестирование игр на телевизорах уже началось, а на компьютерах его запустят в течение несколько недель. Однако присоединиться к нему могут подписчики Netflix только в Великобритании и Канаде.

При этом доступны только две игры: Oxenfree и Molehew's Mining Adventure. И пока их можно опробовать на медиаплеерах Amazon Fire TV и Chromecast с Google TV, телевизорах LG, NVIDIA Shield TV, устройствах и телевизорах Roku, смарт-телевизорах Samsung и Walmart ONN. Позже будуть поддерживаться и другие устройства.

В Netflix отметили, что с помощью тестирования хотят проверить технологию стриминга игр и программу контроллера. Как отмечает Engadget, учитывая сложный характер соглашений о правах с разными издателями, неизвестно, перенесет ли Netflix все игры из своей библиотеки на телевизоры и браузеры.