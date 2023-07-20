Прогноз выручки Netflix разочаровал инвесторов, акции начали падать

Американская компания Netflix во втором квартале получила доход ниже прогнозов аналитиков, что привело к падению акций почти на 9% - до $477,59.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Чистая прибыль Netflix в апреле-июне составила $1,488 млрд, или $3,29 в расчете на акцию, по сравнению с $1,441 млрд, или $3,2 на акцию, за аналогичный период 2022 года.

Читайте также Категория Бизнес Внезапно Внезапно Netflix отказался от проката DVD

Выручка выросла до $8,19 млрд с $7,97 млрд годом ранее. В то же время, ранее эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,85 на акцию при выручке $8,29 млрд.

Вместе с тем, количество подписчиков Netflix увеличилось в прошлом квартале на 5,9 млн. Консенсус-прогноз предполагал прирост всего на 1,82 млн.

Несмотря на то, что компания увеличила количество подписчиков, средний доход на одного снизился на 3% по сравнению с годом ранее. Это связано с тем, что стоимость подписки в разных странах отличается — в 2023 году компания получила больше новых подписчиков из тех регионов, где цены ниже.

Ища пути увеличения заработка, Netflix распространил борьбу с обменом паролями более чем на 100 стран, предупредив пользователей о том, что аккаунты нельзя использоваться за пределами их домохозяйств.

Источник фото: ua.depositphotos.com