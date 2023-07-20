Прогноз виручки Netflix розчарував інвесторів, акції почали падати

Американська компанія Netflix у другому кварталі отримала дохід, нижчий за прогнози аналітиків, що призвело до падіння акцій компанії майже на 9% - до $477,59.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Чистий прибуток Netflix у квітні-червні склав $1,488 млрд, або $3,29 у розрахунку на акцію, порівняно з $1,441 млрд, або $3,2 на акцію, за аналогічний період 2022 року.

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Виручка зросла до $8,19 млрд із $7,97 млрд роком раніше. Водночас раніше експерти, опитані FactSet, в середньому оцінювали прибуток компанії на рівні $2,85 на акцію при виручці $8,29 млрд.

Разом з тим, кількість передплатників Netflix збільшилася минулого кварталу на 5,9 млн. Консенсус-прогноз передбачав приріст всього на 1,82 млн.

Незважаючи на те, що компанія збільшила кількість передплатників, середній дохід на одного знизився на 3% порівняно з роком раніше. Це пов'язано з тим, що вартість підписки в різних країнах відрізняється — в 2023 році компанія отримала більше нових підписників з тих регіонів, де ціни нижчі.

Шукаючи шляхи збільшення заробітку, Netflix поширив боротьбу з обміном паролями на понад 100 країн, попередивши користувачів про те, що акаунти не можна використовуватися за межами їхніх домогосподарств.

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