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Netflix поширює боротьбу з обміном паролями по всьому світу
Компанія Netflix поширила свою боротьбу з обміном паролями на понад 100 країн, попередивши користувачів про те, що акаунти не можна використовуватися за межами їхніх домогосподарств. Про це пише Reuters.
Обмін паролями – значна проблема для Netflix, адже кілька користувачів можуть використовувати один акаунт замість того, щоб оформлювати особисту підписку.
Стрімінговий сервіс заявив, що надсилає електронні листи про спільне використання акаунтів підписникам у 103 країнах і територіях, зокрема, в США. У повідомленнях зазначено, що обліковий запис Netflix слід використовувати лише в одній родині. Однак підписники можуть додати людину за межами їхнього дому за додаткову плату.
Також є можливість переносу профіля, щоб користувач міг зберігати свою історію переглядів і рекомендації.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зауважує Reuters, сервіс шукає нові способи заробити гроші, оскільки стикається з ознаками насичення ринку. За оцінками Netflix, понад 100 млн сімей надали свої облікові дані для входу друзям і рідним, які живуть поза їхніми домівками. Станом на кінець березня 2023 року Netflix мав 232,5 млн підписників.
Згідно з новою політикою компанії, люди в одній родині можуть продовжувати ділитися обліковим записом Netflix і використовувати його на різних пристроях під час подорожей.
Раніше стрімінговий сервіс впровадив функції, які можуть блокувати профіль, якщо його використовують поза межами однієї родини. Такі заходи було здійснено в низці країн, але плани не доходили, зокрема, до рідної країни Netflix – США.