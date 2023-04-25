Netflix інвестує $2,5 мільярда в нові південнокорейські фільми та серіали

Стримінговий сервіс Netflix інвестує $2,5 мільярда у виробництво корейських телесеріалів, фільмів і шоу протягом наступних чотирьох років, подвоївши суму, яку компанія інвестувала у Південну Корею з 2016 року.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що стрімінговий сервіс оголосив про заплановані інвестиції після зустрічі президента Південної Кореї Юн Сук Йоля та співдиректора Netflix Теда Сарандоса.

Президент Юн, який прибув до Вашингтона з шестиденним державним візитом, привітав інвестицію як "велику можливість" для кіноіндустрії Південної Кореї, оскільки країна прагне збільшити культурний експорт.

Як пише видання, південнокорейська індустрія розваг останнім часом переживає глобальний бум, а пісні таких гуртів, як BTS і Blackpink, очолюють світові музичні рейтинги

Згідно з останніми даними уряду, у 2021 році експорт розважального контенту, включаючи музику, відеоігри та фільми, сягнув рекордної позначки в 12,4 мільярда доларів США, випередивши за обсягом експорт побутової техніки та акумуляторних батарей.

"Ми змогли прийняти це рішення, тому що ми дуже впевнені, що корейська творча індустрія й надалі розповідатиме чудові історії", — сказав Сарандос у заяві, посилаючись на світові хіти, створені південнокорейськими творцями, такі як "Гра в кальмара", "The Glory" і "Physical:100".

Серіал "Гра в кальмара", який вийшов у 2021 році, залишається найпопулярнішим серіалом Netflix за всі часи, набравши 1,65 мільярда годин трансляції за перші 28 днів.

Наразі стрімінгова платформа Netflix підтвердила вихід другого сезону південнокорейського серіалу “Гра в кальмара”. Очікувана дата прем'єри поки що не розкривається.

Нагадаємо, Netflix разом із Українською кіноакадемією та House of Europe продовжать підтримувати українське кіно й митців і надають гранти на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів на кожен проєкт українських художніх і документальних фільмів.