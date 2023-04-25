Netflix инвестирует $2,5 миллиарда в новые южнокорейские фильмы и сериалы

Стриминговый сервис Netflix инвестирует $2,5 млрд в производство корейских телесериалов, фильмов и шоу в течение следующих четырех лет, удвоив сумму, которую компания инвестировала в Южную Корею с 2016 года.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что стриминговый сервис объявил о запланированных инвестициях после встречи президента Южной Кореи Юн Сук Йоля и содиректора Netflix Теда Сарандоса.

Президент Юн, прибывший в Вашингтон с шестидневным государственным визитом, заявил, что инвестиция станет "большой возможностью" для киноиндустрии Южной Кореи, поскольку страна стремится увеличить культурный экспорт.

Как пишет издание, южнокорейская индустрия развлечений в последнее время переживает глобальный бум, а песни таких групп, как BTS и Blackpink, возглавляют мировые музыкальные рейтинги.

Согласно последним данным правительства, в 2021 году экспорт развлекательного контента, включая музыку, видеоигры и фильмы, достиг рекордной отметки в 12,4 миллиарда долларов США, опередив по объему экспорт бытовой техники и аккумуляторных батарей.

"Мы смогли принять это решение, потому что мы уверены, что корейская творческая индустрия и дальше будет рассказывать замечательные истории", - сказал Сарандос в заявлении, ссылаясь на мировые хиты, созданные южнокорейскими создателями, такие как "Игра в кальмара", "The Glory" и "Physical:100".

Вышедший в 2021 году сериал "Игра в кальмара" остается самым популярным сериалом Netflix за все времена, набрав 1,65 миллиарда часов трансляции за первые 28 дней.

Стриминговая платформа Netflix подтвердила выход второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Ожидаемая дата премьеры пока не раскрывается.

Напомним, Netflix вместе с Украинской киноакадемией и House of Europe продолжат поддерживать украинское кино и художников и предоставляют гранты на постпродакшн в размере 10 тысяч долларов на каждый проект украинских художественных и документальных фильмов.