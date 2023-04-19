Netflix немного отложил масштабную борьбу с обменом паролями

Американская компания Netflix откладывает свои планы по широкомасштабной борьбе с обменом паролями между пользователями на второй квартал 2023 года. Об этом говорится в отчете о прибылях, который фирма опубликовала 18 апреля.

Обмен паролями – значительная проблема для Netflix, ведь несколько пользователей могут использовать один аккаунт вместо того, чтобы оформлять личную подписку. Поэтому стриминговый сервис ввел функции, которые могут блокировать профиль, если его используют вне одной семьи. Также пользователям было предложено платить больше, если они хотят добавить доступ для людей, с которыми не живут.

Как отмечает The Verge, такие меры уже введены в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании. Но эти планы не дошли, в частности, в родную страну Netflix – США.

Провести широкомасштабную борьбу по обмену паролями компания хотела уже в первом квартале текущего года. Однако теперь в Netflix отмечают, что перенесли планы, ведь "нашли возможности для улучшения опыта" подписчиков и эти знания должны привести к лучшим результатам. В связи с этим предполагается, что часть ожидаемого роста членства и доходов фирмы придется на третий квартал года, а не на второй.

Содиректор Netflix Грег Питерс объяснил, что компания хочет убедиться, что пользователи могут получать доступ к сервису, когда путешествуют за пределами своего основного домохозяйства, а также предоставить им инструменты, необходимые для управления доступом к аккаунтам и устройствам. По его словам, представители сервиса решили, что лучше потратить немного времени, чтобы ввести это.