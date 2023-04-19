Netflix трохи відклав масштабну боротьбу з обміном паролями

Американська компанія Netflix відкладає свої плани щодо широкомасштабної боротьби з обміном паролями між користувачами на другий квартал 2023 року. Про це йдеться в звіті про прибутки, який фірма опублікувала 18 квітня.

Обмін паролями – значна проблема для Netflix, адже кілька користувачів можуть використовувати один акаунт замість того, щоб оформлювати особисту підписку. Тому стрімінговий сервіс запровадив функції, які можуть блокувати профіль, якщо його використовують поза межами однієї родини. Також користувачам запропонували платити більше, якщо вони хочуть додати доступ для людей, з якими не живуть.

Як зауважує The Verge, такі заходи вже запроваджені в Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії. Але ці плани не дійшли, зокрема, до рідної країни Netflix – США.

Провести широкомасштабну боротьбу з обміном паролями компанія хотіла вже в першому кварталі поточного року. Однак тепер у Netflix зауважують, що перенесли плани, адже "знайшли можливості для покращення досвіду" підписників й ці знання мають призвести до кращих результатів. У звʼязку з цим передбачається, що частина очікуваного зростання членства та доходів фірми припаде на третій квартал року, а не на другий.

Співдиректор Netflix Грег Пітерс пояснив, що компанія хоче переконатися, що користувачі можуть отримати доступ до сервісу, коли подорожують за межами свого основного домогосподарства, а також надати їм інструменти, необхідні для керування доступом до облікових записів і пристроїв. За його словами, представники сервісу вирішили, що краще витратити трохи часу, щоб впровадити це.