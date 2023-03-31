Netflix скорочує виробництво фільмів

Netflix проводить реструктуризацію своєї кіногрупи, що призвело до звільнень і відходу двох найдосвідченіших керівників. Стрімінговий гігант планує скоротити виробництво фільмів та серіалів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в рамках реструктуризації Netflix об’єднає свої малі та середні підрозділи з виробництва картин, скоротить робочі місця та виробництво фільмів та серіалів.

Домінуючий у світі стрімінговий сервіс намагався зосередитися на зростанні доходів, зокрема планував заблокувати обмін паролями, оскільки він втратив передплатників у першій половині року на тлі гострої конкуренції з боку таких конкурентів, як Paramount та Disney.

Крім того, Ліза Нісімура, відповідальна за документальні та малобюджетні фільми, і Ян Бріке, віце-президент кіногрупи, залишають компанію після більш ніж десяти років роботи.

У січні Рід Гастінгс пішов у відставку з посади виконавчого директора Netflix, передавши кермо управління співдиректору Теду Сарандосу та головному операційному директору Грегу Пітерсу.

Стрімінговий гігант у лютому знизив ціни на свою передплату в деяких країнах, намагаючись зберегти клієнтів, а також звільнив сотні співробітників минулого року, щоб зменшити витрати.

Зазначимо, Netflix разом із Українською кіноакадемією та House of Europe продовжать підтримувати українське кіно й митців і надають гранти на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів на кожен проєкт українських художніх і документальних фільмів.

Нагадаємо, що раніше Reuters дійшов висновку, що у 2023 році корпорація Microsoft може купити провайдера медійних послуг Netflix за $190 млрд. У виданні зазначили, дві компанії націлені на зближення і вже мають тісні зв'язки. Зокрема, Microsoft стала рекламним партнером Netflix, а президент Microsoft Бред Сміт входить до правління Netflix.