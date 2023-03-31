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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Netflix скорочує виробництво фільмів

Netflix реструктуризує Film Group, скорочуючи випуск фільмів
Netflix реструктуризує Film Group, скорочуючи випуск фільмів

Netflix проводить реструктуризацію своєї кіногрупи, що призвело до звільнень і відходу двох найдосвідченіших керівників. Стрімінговий гігант планує скоротити виробництво фільмів та серіалів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що в рамках реструктуризації Netflix об’єднає свої малі та середні підрозділи з виробництва картин, скоротить робочі місця та виробництво фільмів та серіалів.

Домінуючий у світі стрімінговий сервіс намагався зосередитися на зростанні доходів, зокрема планував заблокувати обмін паролями, оскільки він втратив передплатників у першій половині року на тлі гострої конкуренції з боку таких конкурентів, як Paramount  та Disney.

Крім того, Ліза Нісімура, відповідальна за документальні та малобюджетні фільми, і Ян Бріке, віце-президент кіногрупи, залишають компанію після більш ніж десяти років роботи.

У січні Рід Гастінгс пішов у відставку з посади виконавчого директора Netflix, передавши кермо управління співдиректору Теду Сарандосу та головному операційному директору Грегу Пітерсу.

Стрімінговий гігант у лютому знизив ціни на свою передплату в деяких країнах, намагаючись зберегти клієнтів, а також звільнив сотні співробітників минулого року, щоб зменшити витрати.

Зазначимо, Netflix разом із Українською кіноакадемією та House of Europe продовжать підтримувати українське кіно й митців і надають гранти на постпродакшн у розмірі 10 тисяч доларів на кожен проєкт українських художніх і документальних фільмів.

Нагадаємо, що раніше Reuters дійшов висновку, що у 2023 році корпорація Microsoft може купити провайдера медійних послуг Netflix за $190 млрд. У виданні зазначили, дві компанії націлені на зближення і вже мають тісні зв'язки. Зокрема, Microsoft стала рекламним партнером Netflix, а президент Microsoft Бред Сміт входить до правління Netflix.

Автор:
Світлана Манько