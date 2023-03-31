Netflix сокращает производство фильмов

Netflix проводит реструктуризацию своей киногруппы, что привело к увольнениям и уходу двух опытнейших руководителей. Стриминговый гигант планирует сократить производство фильмов и сериалов.

Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках реструктуризации Netflix объединит свои малые и средние подразделения по производству картин, сократит рабочие места и производство фильмов и сериалов.

Доминирующий в мире стриминговый сервис пытался сосредоточиться на росте доходов, в частности, планировал заблокировать обмен паролями, поскольку он потерял подписчиков в первой половине года на фоне острой конкуренции со стороны таких конкурентов, как Paramount и Disney.

Кроме того, Лиза Нисимура, ответственная за документальные и малобюджетные фильмы, и Ян Брике, вице-президент киногруппы, покидают компанию после более чем десяти лет работы.

В январе Рид Гастингс ушел в отставку с поста исполнительного директора Netflix, передав руль управления содиректору Теду Сарандосу и главному операционному директору Грегу Питерсу.

Стриминговый гигант в феврале снизил цены на свою подписку в некоторых странах, пытаясь сохранить клиентов, а также уволил сотни сотрудников в прошлом году, чтобы снизить затраты.

Отметим, что Netflix вместе с Украинской киноакадемией и House of Europe продолжат поддерживать украинское кино и художников и предоставляют гранты на постпродакшн в размере 10 тысяч долларов на каждый проект украинских художественных и документальных фильмов.

Напомним, что ранее Reuters пришел к выводу, что в 2023 году корпорация Microsoft может купить провайдера медийных услуг Netflix за $190 млрд. В издании отметили, две компании нацелены на сближение и уже имеют тесные связи. В частности, Microsoft стала рекламным партнером Netflix, а президент Microsoft Брэд Смит входит в правление Netflix.