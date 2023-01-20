Співзасновник Netflix йде з посади гендиректора на тлі зміни числа передплатників

Рід Гастінгс йде з посади генерального директора компанії Netflix. Він був одним із засновників компанії і пробув на своїй високій посаді 25 років.

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Про це повідомляє Engadget.

Ще один топменеджер сервісу, Тед Сарандос, який займає цю посаду з липня 2020 року, розділить керування з новопризначеним операційним директором Грегом Пітерсом.

Гастінгс каже, що він продовжить працювати та буде служити "містком" між радою директорів і новими генеральними директорами.

Зазначається, що звільнення Гастінгса відбулося на тлі втрати передплатників вперше за понад десять років через, як стверджують у Netflix, конкуренцію та поширення спільного використання акаунтів.

Водночас у опублікованому звіті про доходи за четвертий квартал повідомляється про 7,66 мільйонів нових клієнтів, що дає загальну кількість передплатників у 230,75 мільйонів.

Нагадаємо, що раніше Reuters дійшов висновку, що у 2023 році корпорація Microsoft може купити провайдера медійних послуг Netflix за $190 млрд. У виданні зазначили, дві компанії націлені на зближення і вже мають тісні зв'язки. Зокрема, Microsoft стала рекламним партнером Netflix, а президент Microsoft Бред Сміт входить до правління Netflix.