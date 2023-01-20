Соучредитель Netflix уходит с должности гендиректора на фоне смены числа подписчиков

Рид Хастингс уходит с поста генерального директора компании Netflix. Он был одним из основателей компании и пробыл на своем посту 25 лет.

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Об этом сообщает Engadget.

Еще один топ-менеджер сервиса, Тед Сарандос, занимающий этот пост с июля 2020 года, разделит управление с новоназначенным операционным директором Грегом Питерсом.

Гастингс говорит, что он продолжит работать и будет служить "мостиком" между советом директоров и новыми генеральными директорами.

Отмечается, что увольнение Хастингса произошло на фоне потери подписчиков впервые за более чем десять лет из-за, как утверждают в Netflix, конкуренции и распространения совместного использования аккаунтов.

В то же время в опубликованном отчете о доходах за четвертый квартал сообщается о 7,66 млн новых клиентов, что дает общее количество подписчиков в 230,75 млн.

Напомним, что ранее Reuters пришел к выводу, что в 2023 году корпорация Microsoft может купить провайдера медийных услуг Netflix за $190 млрд. В издании отметили, что две компании нацелены на сближение и уже имеют тесные связи. В частности, Microsoft стала рекламным партнером Netflix, а президент Microsoft Брэд Смит входит в правление Netflix.