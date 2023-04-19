Netflix відмовився від прокату DVD

Після 25 років американська стрімінгова компанія Netflix відмовилася від прокату DVD. Офіційна заява з’явилася на сайті компанії.

Останні диски користувачі отримають у вересні 2023 року.

Зазначимо, що Netflix розпочинав свій бізнес саме з доставки DVD американцям поштою.

"Після неймовірних 25 років ми вирішили припинити діяльність DVD.com пізніше цього року. Нашою метою завжди було надавати найкращі послуги нашим споживачам, але оскільки бізнес продовжує скорочуватися, це ставатиме дедалі складнішим", - йдеться у повідомленні.

У 2007 році компанія переросла до стримінгового сервісу, але послуги з прокату фільмів, які надсилали в червоних конвертах, залишалися.

За 25 років Netflix надіслала 5,2 млрд дисків 20 жанрів.

Перший диск компанія надіслала 10 березня 1998 року - це був фільм "Бітлджус".

Найпопулярнішою кінострічкою за всю історію сервісу стала "Невидима сторона".

У березні стало відомо, що Netflix скорочує виробництво фільмів, що призведе до звільнення частини команди.

Домінуючий у світі стрімінговий сервіс намагався зосередитися на зростанні доходів, зокрема планував заблокувати обмін паролями, оскільки він втратив передплатників у першій половині року на тлі гострої конкуренції з боку таких конкурентів, як Paramount та Disney.

Також в Netflix планували запровадити новий рівень підписки з рекламою.

Користувачі рівня Basic with Ads мають отримувати в середньому чотири-п’ять хвилин реклами на годину перегляду контенту. Кожна реклама триватиме від 15 до 30 секунд і розміщуватиметься до та під час фільму.

В травні 2022 року Netflix остаточно перестав працювати в Росії.