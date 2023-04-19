Netflix отказался от проката DVD

После 25 лет американская стриминговая компания Netflix отказалась от проката DVD. Официальное заявление появилось на сайте компании.

Последние диски пользователи получат в сентябре 2023 года.

Отметим, что Netflix начинал свой бизнес с доставки DVD американцам по почте.

"После невероятных 25 лет мы решили прекратить деятельность DVD.com позже в этом году. Нашей целью всегда было оказывать лучшие услуги нашим потребителям, но поскольку бизнес продолжает сокращаться, это будет становиться все сложнее", - говорится в сообщении.

В 2007 году компания переросла в стриминговый сервис, но услуги по прокату фильмов, которые присылали в красных конвертах, оставались.

За 25 лет Netflix послала 5,2 млрд дисков 20 жанров.

Первый диск компания прислала 10 марта 1998 года – это был фильм "Битлджус".

Самой популярной кинолентой за всю историю сервиса стала "Невидимая сторона".

В марте стало известно, что Netflix сокращает производство фильмов, что приведет к увольнению части команды.

Доминирующий в мире стриминговый сервис пытался сосредоточиться на росте доходов, в частности, планировал заблокировать обмен паролями, поскольку он потерял подписчиков в первой половине года на фоне острой конкуренции со стороны таких конкурентов, как Paramount и Disney.

Также в Netflix планировалось ввести новый уровень подписки с рекламой.

Пользователи Basic with Ads должны получать в среднем четыре-пять минут рекламы в час просмотра контента. Каждая реклама будет длиться от 15 до 30 секунд и будет размещаться до и во время фильма.

В мае 2022 года Netflix окончательно перестал работать в России.