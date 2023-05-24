Netflix распространяет борьбу с обменом паролями по всему миру

Компания Netflix распространила свою борьбу с обменом паролями более чем на 100 стран, предупредив пользователей о том, что аккаунты нельзя использовать за пределами их домохозяйств. Об этом пишет Reuters.

Обмен паролями – значительная проблема для Netflix, ведь несколько пользователей могут использовать один аккаунт вместо того, чтобы оформлять личную подписку.

Стриминговый сервис заявил, что отправляет электронные письма о совместном использовании аккаунтов подписчикам в 103 странах и территориях, в частности, в США. В сообщениях указано, что учетную запись Netflix следует использовать только в одной семье. Однако подписчики могут прибавить человека за пределами их дома за дополнительную плату.

Также есть возможность переноса профиля, чтобы пользователь мог сохранять свою историю просмотров и рекомендации.

Как отмечает Reuters, сервис ищет новые способы заработать деньги, поскольку сталкивается с признаками насыщения рынка. По оценкам Netflix, более 100 млн семей предоставили свои учетные данные для входа друзьям и родным, живущим вне их домов. По состоянию на конец марта 2023 года Netflix имел 232,5 млн подписчиков.

Согласно новой политике компании, люди в одной семье могут продолжать делиться аккаунтом Netflix и использовать его на разных устройствах во время путешествий.

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Ранее стриминговый сервис внедрил функции, которые могут блокировать профиль, если его используют вне одной семьи. Такие меры были осуществлены в ряде стран, но планы не доходили, в частности, в родную страну Netflix – США.