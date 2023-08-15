Netflix запускає стримінг ігор на телевізорах і компʼютерах: в якості геймпада буде телефон

Компанія Netflix розпочала бета-тестування стримінгу ігор на телевізорах і комп’ютерах. Раніше ігри від сервісу були доступні лише на пристроях із iOS та Android, пише Engadget.

Для того, щоб грати на телевізорі, необхідно встановити новий додаток від Netflix, який називається Game Controller. При виборі гри на телевізорі відобразиться QR-код, який треба відсканувати за допомогою смартфона, щоб використовувати його в якості контролера.

Крім того, ігри також можна буде спробувати на сайті Netflix через браузери для компʼютерів. Керування на ПК та Mac здійснюватиметься за допомогою клавіатури та миші.

Бета-тестування ігор на телевізорах уже розпочалося, а на компʼютерах його запустять протягом кількох тижнів. Однак долучитися до нього наразі можуть передплатники Netflix лише у Великій Британії і Канаді.

При цьому доступні лише дві гри: Oxenfree та Molehew's Mining Adventure. І поки що їх можна випробувати на медіаплеєрах Amazon Fire TV і Chromecast з Google TV, телевізорах LG, NVIDIA Shield TV, пристроях та телевізорах Roku, смарт-телевізорах Samsung і Walmart ONN. Пізніше підтримуватимуться і нші пристрої.

У Netflix зазначили, що за допомогою тестування хочуть перевірити технологію стримінгу ігор і програму контролера. Як зауважує Engadget, враховуючи складний характер угод про права з різними видавцями, наразі невідомо, чи перенесе Netflix всі ігри зі своєї бібліотеки на телевізори та браузери.