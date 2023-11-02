Netflix скоротить кількість реклами тим, хто дивитися кілька серій поспіль

Стримінговий сервіс Netflix незабаром почне скорочувати кількість реклами для користувачів, які захоплюються переглядом контенту. Про це пише The Verge.

Зазначається, що на початку наступного року платформа запустить показ однієї серії без реклами після того, як людине перегляне три епізоди поспіль. Це має зменшити спокусу користувачів вимкнути серіал, який вони дивляться.

Netflix раніше згадував про важливість утримувати увагу підписників, а торік компанія заявила, що її модель випуску серіалів по кілька серій або цілим сезоном одразу сприяє значному залученню глядачів.

Протягом року після запуску тарифного плану з рекламою Netflix залучив до нього 15 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Підписка Netflix: подорожчання

Як зауважує The Verge, підвищення цін на підписку на Netflix призвело до того, що все більше користувачів переходять на більш дешевий тариф, який підтримує показ реклами.

У США нещодавно базовий план подорожчав із 9,99 до 11,99 доларів на місяць, а преміум-тариф – із 19,99 до 22,99 доларів.

Водночас підписка з рекламою, як і раніше, обходиться в 6,99 доларів. Такий варіант було запущено в низці країн у листопаді 2022 року, він передбачає показ від чотирьох до п'яти хвилин реклами на годину.

В Україні ж наразі діють лише базовий, стандартний і преміум-план за 4,99, 7,49 та 9,99 євро на місяць відповідно.