Акции Netflix подскочили после повышения цен и увеличения количества подписчиков

В четвертом квартале 2024 года Netflix еще раз подтвердил свое лидерство на рынке потокового видео. Благодаря успешной комбинации прямоэфирных трансляций, популярных сериалов и уникальных событий, таких как выступления звезд мирового масштаба, удалось достичь рекордных показателей.

Об этом пишет Reuters.

За этот период количество подписчиков увеличилось на 18,9 миллионов, что довело общую базу клиентов до 302 миллионов. Это значительно опережает конкурентов на рынке стриминговых сервисов, которые до сих пор не могут добиться подобного масштаба.

Netflix шагнул к увеличению доходов, повысив стоимость своих тарифных планов в нескольких странах. В частности, в США стоимость базового плана по поддержке рекламы выросла с 6,99 доллара до 7,99 доллара в месяц.

Премиум-план, включающий все возможности сервиса, подорожал на 9% – до 24,99 доллара. В то же время, компания продолжает инвестировать в создание нового контента и технические обновления, чтобы обеспечить пользователям качественное обслуживание.

Реакция инвесторов на подобные изменения была положительной. Акции Netflix выросли на 13% во время расширенных торгов, прибавив компании почти 50 миллиардов долларов к ее рыночной стоимости. Такая динамика стала еще одним подтверждением успеваемости бизнес-стратегии Netflix. За последний год акции компании подорожали на 77%, значительно опередив рост фондового индекса S&P 500, поднявшегося всего на 24%.

Сообщается, что ключевым фактором успеха Netflix остается качественный и разнообразный контент. В четвертом квартале компания презентовала продолжение антиутопического триллера "Игра в кальмар", ставшего настоящим феноменом среди подписчиков. По словам представителей Netflix, второй сезон этого сериала имеет все шансы стать одним из самых просматриваемых в истории платформы.

Прямоэфирные трансляции также продемонстрировали высокий интерес аудитории. Например, боксерский поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном в ноябре собрал 65 миллионов просмотров, а транслировавшиеся на Рождество два матча Национальной футбольной лиги (NFL) привлекли внимание более 30 миллионов зрителей во всем мире. Особую популярность получило выступление Бейонсе в перерыве одного из матчей, которое также значительно увеличило количество просмотров.

Netflix также активно развивает рекламную версию своего сервиса. В четвертом квартале более 55% новых подписчиков выбрали тарифный план с поддержкой рекламы. Доход от этого сегмента превысил ожидания, а по словам генерального директора Грега Питерса, компания удвоила рекламные доходы по сравнению с прошлым годом. В 2025 году Netflix планирует снова достичь двукратного увеличения доходов от рекламы, используя новейшие рекламные технологии и интегрируя уникальный контент.

Аналитики прогнозируют, что доход от рекламы может возрасти до 2 миллиардов долларов в 2025 году, что станет значительным вкладом в общий финансовый успех компании.

В 2025 году компания будет транслировать еженедельные выпуски WWE "Monday Night Raw" и уже получила права на показ Чемпионата мира по футболу среди женщин в 2027 и 2031 годах. Такие события не только привлекают новых подписчиков, но и становятся важными площадками для рекламодателей, заинтересованных в аудитории, смотрящей контент в реальном времени.

В финансовом плане компания также показывает стабильный рост. Чистый доход в четвертом квартале вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнув 10,2 миллиарда долларов. Прибыль на акцию составила 4,27 доллара, превысив прогнозы аналитиков.

Кроме того, правление Netflix утвердило дополнительные 15 миллиардов долларов для выкупа акций, что свидетельствует об уверенности компании в собственной стратегии и долгосрочном успехе.

Netflix продолжает укреплять свои позиции на рынке потокового видео, но и формировать новые стандарты качества, инноваций и привлечения аудитории по всему миру.

Netflix в Украине

По состоянию на конец 2023 года количество подписчиков Netflix в Украине составило около 340-400 тысяч человек.

Это свидетельствует о значительном росте по сравнению с февралем 2022 года, когда количество украинских пользователей платформы составляло около 200 тысяч.

Рост числа подписчиков сопровождается расширением украинского контента на платформе. Сейчас на Netflix доступно около 80 украинских фильмов и сериалов.