Акції Netflix підскочили після підвищення цін та збільшення кількості передплатників

У четвертому кварталі 2024 року Netflix вкотре підтвердив своє лідерство на ринку потокового відео. Завдяки успішній комбінації прямоефірних трансляцій, популярних серіалів і унікальних подій, таких як виступи зірок світового масштабу, компанії вдалося досягти рекордних показників.

Про це пише Reuters.

За цей період кількість передплатників збільшилася на 18,9 мільйона, що довело загальну базу клієнтів до 302 мільйонів. Це значно випереджає конкурентів на ринку стримінгових сервісів, які досі не можуть досягти подібного масштабу.

Netflix зробив крок до збільшення доходів, підвищивши вартість своїх тарифних планів у кількох країнах. Зокрема, у США вартість базового плану з підтримкою реклами зросла з 6,99 долара до 7,99 долара на місяць.

Преміум-план, який включає всі можливості сервісу, подорожчав на 9% – до 24,99 долара. Водночас компанія продовжує інвестувати у створення нового контенту та технічні оновлення, щоб забезпечити користувачам якісне обслуговування.

Реакція інвесторів на такі зміни була позитивною. Акції Netflix зросли на 13% під час розширених торгів, додавши компанії майже 50 мільярдів доларів до її ринкової вартості. Така динаміка стала ще одним підтвердженням успішності бізнес-стратегії Netflix. За останній рік акції компанії подорожчали на 77%, значно випередивши зростання фондового індексу S&P 500, який піднявся лише на 24%.

Повідомляється, що ключовим фактором успіху Netflix залишається якісний і різноманітний контент. У четвертому кварталі компанія презентувала продовження антиутопічного трилера "Гра в кальмар" який став справжнім феноменом серед передплатників. За словами представників Netflix, другий сезон цього серіалу має всі шанси стати одним із найбільш перегляданих в історії платформи.

Прямоефірні трансляції також продемонстрували високий інтерес аудиторії. Наприклад, боксерський поєдинок між Джейком Полом і Майком Тайсоном у листопаді зібрав 65 мільйонів переглядів, а два матчі Національної футбольної ліги (NFL), які транслювалися на Різдво, привернули увагу понад 30 мільйонів глядачів у всьому світі. Особливу популярність здобув виступ Бейонсе у перерві одного з матчів, який також значно збільшив кількість переглядів.

Netflix активно розвиває рекламну версію свого сервісу. У четвертому кварталі понад 55% нових передплатників обрали тарифний план із підтримкою реклами. Дохід від цього сегменту перевищив очікування, а за словами співгенерального директора Грега Пітерса, компанія подвоїла рекламні доходи у порівнянні з минулим роком. У 2025 році Netflix планує знову досягти двократного збільшення доходів від реклами, використовуючи новітні рекламні технології та інтегруючи унікальний контент.

Аналітики прогнозують, що дохід від реклами може зрости до 2 мільярдів доларів у 2025 році, що стане значним внеском у загальний фінансовий успіх компанії.

Зазначається, що Netflix продовжує розширювати спектр своїх послуг, зокрема, додаючи більше подій у прямому ефірі. У 2025 році компанія транслюватиме щотижневі випуски WWE "Monday Night Raw" і вже отримала права на показ Чемпіонату світу з футболу серед жінок у 2027 і 2031 роках. Такі події не лише приваблюють нових передплатників, але й стають важливими майданчиками для рекламодавців, які зацікавлені в аудиторії, що дивиться контент у реальному часі.

У фінансовому плані компанія також демонструє стабільне зростання. Чистий дохід у четвертому кварталі зріс на 16% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 10,2 мільярда доларів. Прибуток на акцію склав 4,27 долара, перевищивши прогнози аналітиків.

Крім того, правління Netflix затвердило додаткові 15 мільярдів доларів для викупу акцій, що свідчить про впевненість компанії у власній стратегії та довгостроковому успіху.

Netflix продовжує не лише зміцнювати свої позиції на ринку потокового відео, але й формувати нові стандарти якості, інновацій та залучення аудиторії по всьому світу.

Netflix в Україні

Станом на кінець 2023 року кількість підписників Netflix в Україні становила приблизно 340–400 тисяч осіб.

Це свідчить про значне зростання порівняно з лютим 2022 року, коли кількість українських користувачів платформи становила близько 200 тисяч.

Зростання кількості підписників супроводжується розширенням українського контенту на платформі. Наразі на Netflix доступно близько 80 українських фільмів та серіалів. У першій половині 2023 року загальна тривалість перегляду українських фільмів і серіалів досягла близько 4 мільйонів годин.