Из-за новых пошлин Трампа на фильмы Netflix понес убытки в размере 20 млрд долларов

Акции калифорнийского стримингового гиганта Netflix в понедельник, 5 мая, упали в цене после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он введет 100% пошлины на фильмы, сделанные за границей. Самая дорогая в мире компания в сфере развлечений потеряла $20,4 млрд. рыночной капитализации.

Об этом сообщает американский Forbes.

Акции Netflix упали на 4% к $1113, приблизившись к худшему дневному падению с 4 апреля.

Трамп заявил о том, что он введет 100% пошлину на "любые фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные за границей", отметив, что фильмы, произведенные за пределами США, являются "угрозой национальной безопасности".

Netflix — не единственные на рынке развлечений, понесшие потери. Акции Disney упали на 2%, Warner Bros – на 3%, Paramount Global – на 2% и Comcast (материнской компании Universal Pictures) – на 1%.

Потери рыночной капитализации Netflix несколько ниже, чем потери Warner Bros в $20,5 млрд.

По данным исследовательской компании Ampere Analysis, чуть больше половины, или 51% затрат Netflix на контент в 2024 году пришлось на производство за пределами Северной Америки. Около 70% платных подписок стримеров приходится на страны, не входящие в США и Канаду. Некоторые из самых популярных недавних программ Netflix среди американской аудитории включают в себя шоу, снятые за пределами США, в том числе британский исторический сериал "Бриджертоны" и южнокорейский "Игра в кальмара".

К заявлению Трампа акции Netflix принесли 30% прибыли в 2025 году, значительно превысив доходность материнской компании Facebook Meta (2%), Amazon (-13%), Apple (-18%) и материнской компании Google Alphabet (-13%), других членов группы «FAANG» акций технологических компаний.

Напомним, Netflix инвестирует 1 миллиард долларов в Мексику в течение следующих четырех лет .