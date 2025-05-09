Трамп пригрозил 100% пошлиной производителю Barbie за отказ перенести производство в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлину в размере 100% на продукцию игрушечного гиганта Mattel после того, как компания заявила, что не планирует возвращать производство в Соединенные Штаты.

Об этом пишет Independent.

Трамп подверг резкой критике позицию руководства Mattel и предупредил о возможных последствиях.

Поводом для реакции президента стало интервью главы правления и генерального директора Mattel Инно Крайца, в котором он заявил, что компания сосредоточится на диверсификации производственных мощностей в другие страны, но не в США.

По словам Крайца, производство в Америке остается слишком дорогим, чтобы обеспечить доступную цену для потребителя даже в условиях действующих пошлин.

"Это нормально. Отпустите его, и мы наложим 100-процентный тариф на его игрушку, и он не продаст ни одной игрушки в Соединенных Штатах, а это их самый большой рынок", – заявил Трамп, намекая на возможное ограничение доступа компании на американский рынок.

Крайц отметил, что Mattel сохраняет в США ключевые процессы – дизайн, разработку, бренд-менеджмент – но основное производство остается за границей. В этом году компания планирует перенести производство 500 наименований товаров из Китая в такие страны, как Индия. Импорт игрушек Mattel из Китая в США уже сократился до 20% и, по словам Крайца, к 2027 году эта доля может снизиться до 10% или даже меньше.

Трамп, однако, заявил, что тарифы – это "наиболее неправильно понятная вещь в бизнесе" и настоял, что дополнительные налоги не обязательно переводятся на потребителя. Мировые экономисты, напротив, предупреждают, что именно потребители обычно платят за повышение пошлин, поскольку компании вынуждены поднимать цены на товары.

Трамп признал возможный рост цен, пошутив, что "возможно, у детей будет две куклы вместо тридцати", добавив, что эти две куклы могут стать "на пару долларов дороже".

Напомним, 9 апреля Трамп начал повышать пошлины на китайские товары до 125% и ввел 90-дневная пауза для взаимных и 10% тарифов. Впоследствии он рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин, унижаются перед ним, "целуют его в зад", чтобы договориться о снижении тарифов.