Производитель кукол Барби будет создавать новые игрушки с помощью искусственного интеллекта

Американская мультинациональная компания Mattel, известная как производитель кукол Барби и машинок Hot Wheels, подписала соглашение с OpenAI об использовании инструментов искусственного интеллекта для проектирования игрушек и других продуктов ее брендов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Сотрудничество находится на ранней стадии, и его первые результаты будут объявлены до конца этого года, заявили Брэд Лайткап, главный операционный директор OpenAI и Джош Сильверман, главный франчайзинговый директор Mattel, в совместном интервью.

Новое соглашение может наконец привести к созданию цифровых помощников на основе персонажей Mattel или использоваться для того, чтобы сделать игрушки и игры, такие как Magic 8 Ball или Uno, еще более интерактивными.

"Мы планируем объявить что-то поближе к концу этого года, и это действительно касается всего спектра физических продуктов и некоторых впечатлений. Использование невероятных технологий ИИ позволит нам действительно переосмыслить будущее игры", — сказал Сильверман.

Mattel не лицензирует свою интеллектуальную собственность OpenAI в рамках сделки, сказал Сильверман, и сохраняет полный контроль над создаваемыми продуктами.

Генеральный директор Mattel Инон Крейц стремится превратить компанию из простого производителя игрушек в производителя фильмов, телешоу и мобильных игр на основе ее популярных персонажей, тем временем планирует помочь им в разработке новых продуктов на основе культовых брендов.

"Этап исследования идей креативного дизайна для таких компаний как Mattel и многих других является важнейшей частью рабочего процесса. Когда мы думаем о том, как ИИ создает инструменты, расширяющие эти возможности, я думаю, что нам очень повезло иметь таких партнеров, как Mattel, с которыми мы можем работать, чтобы лучше понять этот процесс", — пояснил Лайтка.

OpenAI пока не заключила никаких соглашений с киностудиями, поскольку она еще должна установить "уровень доверия" с Голливудом.

Напомним, доход OpenAI по состоянию на июнь вырос до 10 миллиардов долларов. С декабря 2024 г. компания демонстрирует устойчивый рост, поскольку внедрение и использование ее популярных моделей искусственного интеллекта ChatGPT пользуются большим спросом.