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Барбі з діабетом: Mattel випустив інклюзивну ляльку з глюкометром

Барбі з діабетом 1 типу
Лялька носить інсулінову помпу та тримає сумку, достатньо велику для будь-яких необхідних речей/Фото: Mattel/PA

Американська мультинаціональна компанія Mattel представив першу Барбі з діабетом 1 типу. Нова лялька має інсулінову помпу та глюкометр, розширюючи лінійку іграшок, де "більше дітей зможуть побачити себе".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Guardian.

Хоча ляльки Барбі існують з 1959 року, лише у 2019 році виробник Mattel почав продавати Барбі для людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Цього разу Mattel випустив Барбі з діабетом 1 типу. Це нове доповнення до лінійки ляльок покликане допомогти дітям бачити себе в іграшках та заохочувати гру, яка виходить за межі їхнього повсякденного досвіду.  

Фото 2 — Барбі з діабетом: Mattel випустив інклюзивну ляльку з глюкометром
Фото: Mattel/PA

Нова лялька оснащена глюкометром та інсуліновою помпою — ключовими медичними пристроями, які використовують люди з діабетом першого типу.

Лялька носить на руці глюкометр безперервного контролю рівня глюкози (CGM), щоб контролювати свій стан, а для його фіксації вона використовує медичний пластир у формі серця (рожевий від Barbie). Барбі також носить мобільний телефон із застосунком CGM, який допомагає відстежувати рівень цукру в крові протягом дня.

Фото 3 — Барбі з діабетом: Mattel випустив інклюзивну ляльку з глюкометром
Фото: Mattel/PA

Лялька носить інсулінову помпу, яка забезпечує Барбі автоматичне дозування інсуліну за потреби, і тримає достатньо велику сумку для будь-яких необхідних речей, таких як перекуси, які можуть знадобитися їй під час прогулянок.

Діабет першого типу - це аутоімунне захворювання, при якому організм атакує та руйнує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Його часто діагностують у дитинстві, і пацієнтам доводиться контролювати рівень глюкози та приймати інсулін щодня.  

Нагадаємо, компанія Mattel, відома як виробник ляльок Барбі та машинок Hot Wheels, підписала угоду з OpenAI про використання її інструментів штучного інтелекту для проєктування іграшок та інших продуктів її брендів.

Автор:
Тетяна Бесараб