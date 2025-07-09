Барбі з діабетом: Mattel випустив інклюзивну ляльку з глюкометром

Американська мультинаціональна компанія Mattel представив першу Барбі з діабетом 1 типу. Нова лялька має інсулінову помпу та глюкометр, розширюючи лінійку іграшок, де "більше дітей зможуть побачити себе".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Guardian.

Хоча ляльки Барбі існують з 1959 року, лише у 2019 році виробник Mattel почав продавати Барбі для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Цього разу Mattel випустив Барбі з діабетом 1 типу. Це нове доповнення до лінійки ляльок покликане допомогти дітям бачити себе в іграшках та заохочувати гру, яка виходить за межі їхнього повсякденного досвіду.

Нова лялька оснащена глюкометром та інсуліновою помпою — ключовими медичними пристроями, які використовують люди з діабетом першого типу.

Лялька носить на руці глюкометр безперервного контролю рівня глюкози (CGM), щоб контролювати свій стан, а для його фіксації вона використовує медичний пластир у формі серця (рожевий від Barbie). Барбі також носить мобільний телефон із застосунком CGM, який допомагає відстежувати рівень цукру в крові протягом дня.

Лялька носить інсулінову помпу, яка забезпечує Барбі автоматичне дозування інсуліну за потреби, і тримає достатньо велику сумку для будь-яких необхідних речей, таких як перекуси, які можуть знадобитися їй під час прогулянок.

Діабет першого типу - це аутоімунне захворювання, при якому організм атакує та руйнує клітини підшлункової залози, що виробляють інсулін. Його часто діагностують у дитинстві, і пацієнтам доводиться контролювати рівень глюкози та приймати інсулін щодня.

Нагадаємо, компанія Mattel, відома як виробник ляльок Барбі та машинок Hot Wheels, підписала угоду з OpenAI про використання її інструментів штучного інтелекту для проєктування іграшок та інших продуктів її брендів.