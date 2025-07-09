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Барби с диабетом: Mattel выпустил инклюзивную куклу с глюкометром

Барби с диабетом 1 типа
Кукла носит инсулиновую помпу и держит сумку достаточно большую для любых необходимых вещей/Фото: Mattel/PA

Американская мультинациональная компания Mattel представила первую Барби с диабетом 1 типа. Новая кукла имеет инсулиновую помпу и глюкометр, расширяя линейку игрушек, где "больше детей смогут увидеть себя".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Guardian.

Хотя куклы Барби существуют с 1959 года, только в 2019 году производитель Mattel стал продавать Барби для людей с ограниченными физическими возможностями.

В этот раз Mattel выпустил Барби с диабетом 1 типа. Это новое дополнение к линейке кукол призвано помочь детям видеть себя в игрушках и поощрять игру, которая выходит за пределы их повседневного опыта.

Фото 2 — Барби с диабетом: Mattel выпустил инклюзивную куклу с глюкометром
Фото: Mattel/PA

Новая кукла оснащена глюкометром и инсулиновой помпой – ключевыми медицинскими устройствами, которые используют люди с диабетом первого типа.

Кукла носит на руке глюкометр непрерывного контроля уровня глюкозы (CGM), чтобы контролировать свое состояние, а для его фиксации она использует медицинский пластырь в форме сердца (розовый от Barbie). Барби также носит мобильный телефон с CGM, который помогает отслеживать уровень сахара в крови в течение дня.

Фото 3 — Барби с диабетом: Mattel выпустил инклюзивную куклу с глюкометром
Фото: Mattel/PA

Кукла носит инсулиновую помпу, которая обеспечивает Барби автоматическую дозировку инсулина при необходимости, и держит достаточно большую сумку для любых необходимых вещей, таких как перекусы, которые могут понадобиться ей во время прогулок.

Диабет первого типа – это аутоиммунное заболевание, при котором организм атакует и разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. Его часто диагностируют в детстве и пациентам приходится контролировать уровень глюкозы и принимать инсулин ежедневно.

Напомним, компания Mattel, известная как производитель кукол Барби и машинок Hot Wheels, подписала соглашение с OpenAI об использовании инструментов искусственного интеллекта для проектирования игрушек и других продуктов ее брендов.

Автор:
Татьяна Бессараб