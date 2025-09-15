После спада ажиотажа на Лабубу компания Pop Mart потеряла $13 млрд капитализации: что известно

Темпы роста акций китайского производителя игрушек Pop Mart, известного своими куклами Labubu, внезапно замедлились. Компания потеряла около $13 миллиардов капитализации, ее акции на бирже в Гонконге упали на 9%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Это произошло после того, как инвестиционный банк JPMorgan Chase&Co. снизил рейтинг акций Pop Mart, ссылаясь на слабые финансовые перспективы и переоценку стоимости.

Хотя акции Pop Mart все еще демонстрируют поразительный рост с начала года (более 180%), рынок реагирует на первые признаки "охлаждения". Аналитики JPMorgan отмечают, что популярность игрушек, особенно плюшевых кукол Labubu, ставших хитом среди знаменитостей Голливуда, уже не так высока. На вторичных рынках Китая цена перепродажи снижается, что свидетельствует о спаде ажиотажа.

Прогнозы по поводу будущего также туманны. Хотя Pop Mart планирует выпустить новые анимационные проекты и игрушки к Рождеству, аналитики считают эти катализаторы недостаточно сильными для поддержания высокой стоимости акций.

В JPMorgan снизили рейтинг акций компании с высокого уровня до нейтрального, а целевую цену на декабрь 2026 года на 25% до 300 гонконгских долларов ($38,58). В целом соотношение рейтингов "покупать" к общему количеству рекомендаций по акциям снизилось до 91%, что является самым низким уровнем за год.

Аналитики считают, что снижение рейтинга и целевой цены на акции свидетельствует об осторожности инвесторов, которые считают, что Pop Mart может не оправдать высокие ожидания рынка.

Напомним, компания Pop Mart 19 августа сообщила о 396,5% чистой прибыли и росте выручки на 204,4% за первое полугодие.