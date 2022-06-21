Україна може отримати статус кандидата у члени ЄС до 27 червня, - ЗМІ

Україна може отримати статус кандидата в члени Європейського союзу до 27 червня. Про це пише Bloomberg.

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ЄC також має намір підтримати думку комісії щодо надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спочатку виконає певні додаткові умови.

Видання з посиланням на власні джерела повідомляє, що лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня, коли, як очікується, рекомендаціям комісії буде надано зелене світло, повідомили джерела.

Остаточне рішення про надання статусу та будь-які супутні умови повинні бути схвалені всіма державами-членами, перш ніж воно стане остаточним. Згідно з проектом висновків саміту, з яким ознайомився Bloomberg, запропонована форма формулювання ще не оформлена письмово.

Нагадаємо, що Єврокомісія 17 червня ухвалила рекомендацію Раді Європи надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. Президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Україна вже запровадила близько 70% реформ, норм та стандартів, необхідних для членства в ЄС.