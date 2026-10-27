Притягнуть до відповідальності: американські компанії попередили про юридичні наслідки імпорту дизелю РФ

Член юридичного комітету Палати представників США Джеймі Раскін попередив, що американські нафтові компанії, які імпортують російський дизель, понесуть за це відповідальність згідно з федеральним законом США.

Як пише Dilo, про це конгресмен написав у листі енергетичним компаніям, цитує The Hill.

Раскін підкреслив, що нафтові компанії будуть "притягнуті до відповідальності", якщо вони імпортують барелі російського дизельного палива в межах дизельної угоди президента США Дональда Трампа й очільника Кремля Володимира Путіна.

"Ваші працівники зараз помічають, що участь у будь-яких зусиллях, спрямованих на допомогу президенту Путіну поставити російське дизельне паливо в США, є явним і небезпечним порушенням федерального закону", – наголосив законодавець.

Він попередив, що компанії, які імпортуватимуть цей дизель, "будуть притягнуті до відповідальності в повному обсязі, незалежно від того, хто очолюватиме Білий дім".

Також у листі Раскін нагадав, що імпорт російського дизельного палива до США може спричинити цивільну та кримінальну відповідальність.

За словами конгресмена, порушникам загрожує до 20 років позбавлення волі. Він також закликав представників нафтової галузі утриматися від імпорту та переробки російського палива, на яке поширюються американські санкції.

Раніше демократи Конгресу США звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.