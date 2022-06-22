Арахамия скандально отреагировал на обвинения Грузии в лоббировании отказа ей в статусе кандидата в ЕС

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия возмущен последними заявлениями премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, обвинившего его в лоббировании препятствования получению Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза. Соответствующее видео нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Во-первых, в Европе Арахамия не был – это первое. Во-вторых, в США Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию о том, что господин Иванишвили является олигархом пророссийского плана, который имеет марионеточное правительство и, по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу", - заявил Арахамия.

По его словам, недавний многочисленный митинг в Тбилиси четко показал то, что грузины являются частью Европы и все хотят быть частью Европейского союза.

"Мы, как Украина, как власть Украины, будем помогать максимально Грузии становиться членом ЕС. И не обращайте, пожалуйста, внимание на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности, премьер-министра, который распространяет недостоверную информацию просто по заказу одного олигарха", - сказал нардеп.

По его словам, ему "очень обидно, что вся Грузия, весь ее доброжелательный народ... стал заложником одного олигарха" в лице Бидзины Иванишвили. Он призвал жителей Грузии "держаться", поскольку их вместе с украинцами "ждет большое будущее внутри Европы". Арахамия также заверил, что Грузия "всегда была и будет другом Украины", поблагодарив грузинский народ за поддержку Украины и украинских граждан.

Отметим, что Гарибашвили, выступая в среду с отчетом в грузинском парламенте, заявил, что одним из главных инициаторов, который настоятельно требовал от Европы и США, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, был именно "представитель украинской власти Арахамия".

По словам главы грузинского правительства, лидер фракции "Слуга народа" "практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены".

Отметим, что ранее Гарибашвили заявлял, что Грузия заслуживают статус кандидата в ЕС больше, чем Украина и Молдова. Однако Европейская комиссия в итоге приняла решение не рекомендовать предоставлять этой стране статус кандидата в ЕС, пока она не выполнит дополнительные условия. В отношении же Украины и Молдовы в ЕС принято решение дать им статус кандидатов уже сейчас. Ожидается, что оно будет объявлено 23-24 июня.