У Грузії заявили, що "заслуговують на статус кандидата в ЄС більше, ніж Україна та Молдова"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі на засіданні уряду 13 червня заявив, що питання про надання Молдові та Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу можна розглянути лише після того, як його отримає Грузія.

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Про це повідомляє "Грузія Online".

"Якщо комусь і належить, то належить Грузії, а потім уже Україні та Молдові. Коли кажуть, що Україна в стані війни і через це їй має бути надано, перепрошую, якщо присвоєння статусу визначається війною, ми не хочемо війни, друзі, ми вимагаємо заслуженого статусу, який грузинський народ заслужив своєю 30-річною боротьбою на шляху будівництва демократії та на шляху реформ, здійснених за останні 9 років", - заявив Гарібашвілі.

Прем'єр-міністр Грузії додав, що публічно озвучив свою позицію під час зустрічей з європейськими політиками у Давосі, Братиславі та Брюсселі.

Однак у ЄС із Гарібашвілі не згодні. Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк, Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме надати статус кандидата на членство в ЄС Україні та Молдові з умовами. Але ситуація з Грузією "залишається під питанням".

European Commission today had an orientation debate on the membership application of #Ukraine, #Moldova and #Georgia today. looks like candidate status with conditions for 🇺🇦🇲🇩 but still question marks about 🇬🇪. decision on Fri & member states to give final verdict nxt week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 13, 2022

Крім того, варто зазначити, що в Євросоюзі вважають, що держави, які прагнуть вступити до ЄС, мають запровадити санкції проти Росії. При цьому Грузія в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила, що не приєднуватиметься до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії. Цієї позиції країна дотримується і станом на червень.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі ще 28 лютого на п'ятий день після повномасштабного російського вторгнення. Лише після цього з аналогічними ініціативами виступили Молдова та Грузія.