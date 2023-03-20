После продления зерновой сделки цены на пшеницу начали уменьшаться

После возобновления зерновой сделки, позволяющей Украине безопасно экспортировать зерно из ключевых черноморских портов, пшеница начала дешеветь.

Двумя основными товарами, поставляемыми в рамках сделки, являются пшеница и кукуруза, стоимость которой также подешевела, пишет Вloomberg.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к стремительному росту цен на пшеницу по всему миру из-за опасений серьезных сбоев в поставках. После продолжения действия зерновой сделки, цена продовольственной культуры по всему миру начала снижаться.

К примеру, цена на пшеницу в Чикаго упала на 1,7% до 6,985 долларов США за бушель, а кукуруза подешевела на 1,1% до 6,275 долларов за бушель, что стало первым падением за пять сессий.

Несмотря на снижение цены, расхождения между Россией и Украиной относительно продолжительности зерновой инициативы, могут вновь спровоцировать подорожание зерна.

"Если он (зерновой коридор) продлится всего 60 дней, то закончится непосредственно перед уборкой озимых культур в Украине. На тот момент у России, скорее всего, будет больше возможностей для переговоров, потому что мир больше будет нуждаться в украинском зерне с точки зрения сезона. Если это было 120 дней, по крайней мере, охватывает начальный период сбора урожая", — сказал Деннис Вознесенски, аналитик по сельскому хозяйству Rabobank Group.

Напомним, украинская сторона заявляет, что действие Черноморской зерновой инициативы, разрешающей безопасный экспорт агропродукции из Украины через порты Одесской области, продлено на 120 дней, в то же время в России сообщили, что продлевают ее только на 60 дней.

В Украине не согласны с инициативой России по продлению "зернового соглашения" всего на 60 дней. Такая позиция РФ противоречит документу, подписанному Турцией и ООН.