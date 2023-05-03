Зерновое соглашение. В Турции анонсировали переговоры с участием представителей Украины и России

Заместители министров обороны Украины, Турции и России проведут встречу касательно зернового соглашения 5 мая в Стамбуле. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает CNN Turk.

По словам турецкого чиновника, стороны готовы продлить срок действия соглашения.

"Мы надеемся, что зерновое соглашение будет продолжаться без сбоев. Поскольку это соглашение очень важно для регионального мира и стабильности, а также для стран, которые в этом нуждаются. В этом контексте можно сказать, что стороны готовы продлить срок. Мы хотим без проблем продлить эту инициативу ", – сказал Акар.

Напомним, 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, пролонгировали еще на 120 дней.

Однако Министерство иностранных дел России утверждает, что страна согласовала продление инициативы всего на 60 дней. В Москве пригрозили выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания.

Reuters со ссылкой на украинского чиновника писало, что переговоры по зерновому соглашению состоятся 3 мая.

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