Подтопление Херсонской области. Мэр оккупированных Олешек сообщил о первых трех погибших

В результате подтопления в оккупированном городе Олешки в Херсонской области уже известно о трех погибших. Об этом заявил городской голова Евгений Рыщук в комментарии "Суспільному".

По его мнению, количество погибших будет гораздо больше.

"Многие люди, прикованные к кровати, были безногие, как безногий человек залезет на крышу?" – отметил он.

Чиновник рассказал, что российские военные к вечеру начали эвакуировать людей с крыш.

"Люди собираются в больнице. Там дом культуры и бомбоубежище рядом, но туда никого не запускают", – добавил Рыщук.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 7 июня из-за повышения уровня воды III-й уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области.

На подконтрольной украинским властям территории региона продолжается эвакуация. А вот на оккупированной части россияне даже не пытались помочь людям, сообщал утром 7 июня президент Украины Владимир Зеленский.

При этом оккупанты мешают эвакуации, которую осуществляют украинские силы на подкнотрольной территории. Днем глава Херсонской ОВА проинформировал, что войска РФ обстреливают жилые кварталы, подвергая смертельной опасности людей, которые спасают и спасаются от большой воды.