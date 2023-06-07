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В Николаеве после подрыва Каховской ГЭС продолжает подниматься уровень Южного Буга: какова ситуация с берегами (ФОТО)
В Николаеве воды Южного Буга, поднявшиеся в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции на Днепре, подступают к улице Лазурной в микрорайоне Намыв в Заводском районе, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Ситуация по состоянию на 18:00. Намыв - вода подступила к остановочным комплексам. В самой низкой точке укрепляем берег. Техника уже работает. Подтоплена береговая линия в районе Леваневцев (пляж) и Яхт-клуба (рестораны и челночные базы)", - написал он.
Также поднятие воды заметно и около улицы Железнодорожной в Ингульском районе: там подтоплен пляж. Подтопление есть и в районе улицы Рыбной в Корабельном районе: там вода дошла до некоторых пирсов челночного кооператива.
"Центральный район. Нижняя Набережная: из-за поднятия уровня воды проседает грунт. Коммунальщики огородили территорию лентой. Прошу николаевцев там не прогуливаться. Пляжи Стрелка и Вербочка - подтоплены", - отметил Сенкевич.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В целом же уровень воды в акватории Николаева поднялся уже на 82 см. В свою очередь, в Ракетном Урочище, огибаемом притоком Южного Буга Ингулом, угроз подтопления, по словам главы областного центра, пока не наблюдается.
Напомним также, что из-за подрыва Каховской ГЭС значительно повысился уровень в притоке Днепра Ингульце: вода уже затопила мост у Снигиревки, расположенной в сотне километров от устья реки.