Украинские военные заявили о деоккупации села в Запорожской области

Украинские защитники освободили от оккупантов село Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

Отмечается, что это произошло еще 4 июня в рамках оборонной операции механизированного и сводного подразделения Запорожской отдельной бригады ТРО.

Военные добавили, что многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, которые длились несколько суток, не имели успехов.

"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!" – говорится в сообщении.

Расположение Новодаровки Запорожской области (синяя метка). Фото: скриншот / DeepState

Напомним, что украинские военные успешно продвигаются вперед на Бахмутском и других направлениях. 11 июня была подтверждена деоккупация Благодатного и Макаровки Донецкой области.

Также защитникам удалось освободить еще один населенный пункт в регионе – поселок Нескучное в Волновахском районе.

А 12 июня стало известно, что ВСУ деоккупировали село Сторожевое Донецкой области, которое находилось под контролем врага с марта 2022 года.