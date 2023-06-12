В РФ называют продвижение ВСУ через российскую оборону захватом "серых зон", – ISW

Вооруженные силы Украины 10 и 11 июня провели контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта и успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска ведут наступательные действия на Бахмутском направлении, а российские источники сообщили о продолжении украинских наземных ударов на северном и южном флангах Бахмута.

Геолокационные кадры и российские источники показали, что украинские силы освободили несколько населенных пунктов во время продолжения наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки на западе Донецкой области.

Российские источники сообщали, что украинские войска продолжали атаковать юго-западнее Орехова в Запорожской области, достигнув успехов в этом районе.

Украинские и российские источники сообщали, что украинские войска преуспели к югу от Великой Новоселки, в частности освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожево и Новодаровку.

Российские комментаторы пытаются приуменьшить достижения украинских сил в ходе контрнаступательных операций, называя их продвижение через российскую оборону захватом "серых зон".

Так, некоторые российские источники сообщали, что бои продолжаются в серой зоне или спорных районах или что украинские силы действуют в районах, которые российские войска не полностью оккупировали до украинских атак на юге Украины.

"Российские источники, вероятно, называют продвижение украинских территорий через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы приуменьшить украинские достижения и не сообщать об украинских войсках, которые прорывают линии обороны", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что украинские силы освободили несколько городов, но заявления об украинском "прорыве" пока преждевременны.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска перебрасывают наиболее боеспособные подразделения из Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское направления после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Маляр отметила, что российские войска, по всей вероятности, подорвали дамбу Каховской ГЭС, чтобы сократить рубежи обороны в Херсонской области в ответ на начало украинского контрнаступления.

"Непонятно, как изменения местности повлияют на маневровую войну на юге Украины. Если изменения местности в результате наводнения в реке Днепр не перекроют никаких возможных переправ через реку в ближайшие недели и месяцы, российским войскам может быть трудно защитить Херсонскую область с помощью оставшихся подразделений, если и когда украинские силы решат провести наступательные операции через реку", - подчеркнули в ISW.

Отметим, Вооруженные силы успешно продвигаются вперед на Бахмутском и других направлених. В ВСУ подтвердили деоккупацию двух населенных пунктов Благодатного и Макаровки.

Также украинским военным удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о селе Нескучное Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района.