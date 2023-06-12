В РФ називають просування ЗСУ через російську оборону захопленням "сірих зон", – ISW

Збройні сили України 10 і 11 червня провели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою, а також просунулись на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська ведуть наступальні дії в районі Бахмута, а російські джерела повідомили про продовження українських наземних ударів. на північному та південному флангах Бахмута.

Геолокаційні кадри та російські джерела показали, що українські сили звільнили кілька населених пунктів під час продовження наземних атак на південь, південний захід і південний схід від Великої Новосілки на заході Донецької області.

Російські джерела повідомляли, що українські війська продовжували атакувати на південний захід від Оріхова в Запорізькій області, досягнувши успіхів у цьому районі.

Українські та російські джерела повідомляли, що українські війська здобули успіхи на південь від Великої Новосілки, зокрема звільнили Макарівку, Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Новодарівку.

Російські коментатори намагаються применшити досягнення українських сил у ході контрнаступальних операцій, називаючи їхнє просування через російську оборону захопленням "сірих зон".

Так, деякі російські джерела повідомляли, що бої тривають у "сірій зоні" чи спірних районах або що українські сили діють у районах, які російські війська не повністю окупували до українських атак на півдні України.

"Російські джерела, ймовірно, називають просування українських територій через російську оборону захопленням "сірих зон", щоб применшити українські здобутки та не повідомляти про українські війська, які проривають лінії оборони", - зазначають аналітики.

Вони додають, що українські сили звільнили кілька міст, але заяви про український "прорив" наразі передчасні.

Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська перекидають найбільш боєздатні підрозділи з Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький напрямки після руйнуванням дамби Каховської ГЕС.

Маляр зазначила, що російські війська, ймовірно, підірвали дамбу Каховської ГЕС, щоб скоротити рубежі оборони в Херсонській області у відповідь на початок українського контрнаступу.

"Незрозуміло, як зміни місцевості вплинуть на маневрову війну на півдні України. Якщо зміни місцевості внаслідок повені в річці Дніпро не перекриють жодних можливих переправ через річкув найближчі тижні та місяці, російським військам може бути важко захистити Херсонську область за допомогою підрозділів, що залишилися або будуть наявні, якщо і коли українські сили вирішать провести наступальні операції через річку", - підкреслили в ISW.

Збройні сили успішно просуваються вперед на Бахмутському та інших напрямках. У ЗСУ підтвердили деокупацію двох населених пунктів Благодатного і Макарівки.

Також українським військовим вдалося звільнити ще один населений пункт в Донецькій області. Йдеться про село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району.