При планировании контрнаступления ВСУ учли противоречие между "Вагнером" и российскими властями

Планируя предстоящее контрнаступление на востоке, украинские командиры учитывали наличие противоречий между ПИК "Вагнером" и действующими российскими властями и Министерством обороны РФ.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в настоящее время наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. ВСУ ежедневно постепенно, но уверенно продвигается по флангам.

Маляр также подчеркнула, что в настоящее время ВСУ в сам город не заходят, поскольку местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.

Ранее эти укрепления готовили наши военные и местные власти для обороны, но сейчас их занял враг, поэтому чтобы освободить эти земли нужно несколько больше усилий и терпения.

"Увольнение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс", - резюмировала Маляр.

Сегодня бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода сообщили в Facebook, что они под Бахмутом пробили линию обороны, которую россияне готовили месяцами и разгромили батальон оккупантов.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Добавим, Силы обороны Украины продолжают продвигаться на востоке и юге Украины. Однако российские оккупанты оказывают мощное сопротивление, но в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.