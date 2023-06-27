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При планировании контрнаступления ВСУ учли противоречие между "Вагнером" и российскими властями
Планируя предстоящее контрнаступление на востоке, украинские командиры учитывали наличие противоречий между ПИК "Вагнером" и действующими российскими властями и Министерством обороны РФ.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, в настоящее время наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. ВСУ ежедневно постепенно, но уверенно продвигается по флангам.
Маляр также подчеркнула, что в настоящее время ВСУ в сам город не заходят, поскольку местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее эти укрепления готовили наши военные и местные власти для обороны, но сейчас их занял враг, поэтому чтобы освободить эти земли нужно несколько больше усилий и терпения.
"Увольнение этого направления имеет свою особенность, которая усложняет процесс", - резюмировала Маляр.
Сегодня бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Рыцарей Зимнего Похода сообщили в Facebook, что они под Бахмутом пробили линию обороны, которую россияне готовили месяцами и разгромили батальон оккупантов.
Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .
В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.
Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".
Добавим, Силы обороны Украины продолжают продвигаться на востоке и юге Украины. Однако российские оккупанты оказывают мощное сопротивление, но в то же время несут значительные потери в личном составе, вооружении и технике.