Зеленский образовал военную администрацию в городе-спутнике РАЭС

Президент Владимир Зеленский решил образовать в Ровенской области Варашскую городскую военную администрацию. Об этом говорится в указе главы государства №82 от 20 февраля. Генеральному штабу Вооруженных сил Украины и Ровенской областной военной администрации поручено осуществить мероприятия, связанные с образованием новой ГВА.

В свою очередь, ее начальницей президент распоряжением №17 назначил Людмилу Маринину, которую предыдущим распоряжением №16 уволил с формально более высокой должности – начальницы Варашской районной военной администрации.

Ранее же на местных выборах 2020 года Маринина была избрана депутатом Ровенского областного совета (баллотировалась от пропрезидентской партии "Слуга народа"). Главой района была назначена 29 декабря 2021 года.

Главой же Варасской общины по результатам выборов-2020 был избран Александр Мензул (баллотировался от партии "Пропозиция"). Причины нынешнего решения Зеленского по фактической замене руководителя города пока неизвестны. Сам Мензул, активно ведущий страницу в Facebook, пока никак его не комментировал.

Отметим, что в состав нынешней Варашской общины, кроме города Вараш (до декоммунизации 2016 года - Кузнецовск), входит также 17 сел. По состоянию на начало 2022 года Государственная служба статистики оценивала численность ее населения в 52,5 тысячи человек, из чего население города составляло 41,7 тысячи.

Вараш является городом-спутником Ровенской атомной электростанции. Варашская ГВА стала первой созданной этой зимой военной администрацией на местном уровне, первой на территории Ровенской области и второй на территории Западной Украины - после образования в октябре 2023 года ГВА в Нетешине Хмельницкой области, который также является городом-спутником АЭС (соответственно - Хмельницкой).

Ровенская АЭС расположена на севере соответствующей области, в 65 километрах по прямой от границы Украины с Беларусью. Была запущена в 1980 году. В настоящее время имеет четыре энергоблока - два реактора типа ВВЭР-440 (первый и второй) и два ВВЭР-1000 (третий и четвертый). Суммарная мощность электростанции составляет 2835 МВт.

Напомним, что 1 июля прошлого года Зеленский и сам посещал эту станцию, где провел заседание Ставки верховного главнокомандующего с участием других руководителей государства и силовых органов.